GUSH IS GREAT | PRODUCTION XX Sète
jeudi 5 novembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
GUSH IS GREAT | PRODUCTION XX
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Une expérience sensorielle inédite portée par un collectif d’une intensité rare et représentant une nouvelle génération engagée sur scène. Comme surgis d’un rêve ou d’un temps suspendu, les cinq artistes avancent, procession hypnotique qui nous emporte dans un univers chargé de poésie brute et de tensions contemporaines. .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement GUSH IS GREAT | PRODUCTION XX Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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