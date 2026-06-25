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AGENDA · Sète

GUSH IS GREAT | PRODUCTION XX Sète

jeudi 5 novembre 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Adresse
Avenue Victor Hugo
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
8 8 27

Sète

GUSH IS GREAT | PRODUCTION XX

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2026-11-05

Date(s) :
2026-11-05

Une expérience sensorielle inédite portée par un collectif d’une intensité rare et représentant une nouvelle génération engagée sur scène. Comme surgis d’un rêve ou d’un temps suspendu, les cinq artistes avancent, procession hypnotique qui nous emporte dans un univers chargé de poésie brute et de tensions contemporaines.   .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie  

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English :

L’événement GUSH IS GREAT | PRODUCTION XX Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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