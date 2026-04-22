Sète

CONCERTS YANN MULLER EN OPEN AIR + JULIEN DE BOMERANI + BLACK NOCHÉ

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 30.7 – 30.7 – 30.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

YANN MULLER Le dj star en concert open air dans un cadre grandiose !

YANN MULLER Le dj star en concert open air dans un cadre grandiose !+ guests de haute voltige Julien de Bomerani + Black Noché en partenariat avec RTS.Le DJ aux milliard de streams fait danser toutes les générations !Entre élégance, disco et refrains fédérateurs, Yann Muller s’impose comme l’un des DJs français les plus lumineux de sa génération, un artiste qui rassemble, fait danser et redonne à la fête son essence première la joie.JULIEN DE BOMERANIFigure incontournable de la scène club et queer française, fondateur de la mythique “Folle de Rage” et résident de soirées emblématiques.Il marque aussi les esprits en mixant lors des finales de Drag Race France au Grand Rex à Paris, et en produisant La Folle de Rage au Zénith de Montpellier en 2024 et 2025BLACK NOCHÉCe duo électrisant est composé de deux filles pétillantes qui mêlent avec finesse les sonorités profondes de l’Afro house et l’intensité rythmique de la Tech house. .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One Wednesday a month, the crème de la crème of professional musicians open up a space for improvisation

L’événement CONCERTS YANN MULLER EN OPEN AIR + JULIEN DE BOMERANI + BLACK NOCHÉ Sète a été mis à jour le 2026-04-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE