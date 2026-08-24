Informations pratiques

Sète

GUSTAVE PARKING

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24

GUSTAVE PARKING DANS DE MIEUX EN MIEUX PAREIL

Un clown-poète aux trouvailles visuelles uniques !

Avec trois fois rien, Gustave Parking crée un véritable déluge de gags. Il dessine un oiseau avec une endive, joue du jazz avec une bassine et un bout de ficelle, puis jongle avec un œuf, un artichaut et une chaussure !

Dans ce nouveau best-of riche en surprises, il mêle humour visuel, poésie, jeux de mots et bricolages complètement délirants. Derrière les éclats de rire se glisse un message profondément humaniste et écologique, porté par des textes drôles, percutants et philosophiques.

Véritable bateleur moderne, Gustave Parking a parcouru les scènes du monde entier, de l’Olympia au Casino de Paris, et participé à de nombreuses émissions aux côtés de Michel Drucker ou Patrick Sébastien, ainsi que sur Canal+ et France Inter.

Un spectacle intelligent sans être sérieux, engagé sans être lourd et toujours terriblement joyeux, qui réunit toutes les générations !

Durée 1h30

Tout public à partir de 7 ans

De et avec Gustave Parking

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT VOTRE VENUE

Ouverture de l’établissement avant le spectacle pour profiter du bar et de notre petite restauration.

La réservation de nos planches de charcuterie et de fromage est vivement conseillée. Le tarif est plus avantageux en ligne.

Salle climatisée et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Placement libre, dans l’ordre d’arrivée. Afin de garantir le bon déroulement du spectacle, les retardataires ne pourront pas être acceptés après le début de la représentation. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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L’événement GUSTAVE PARKING Sète a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau