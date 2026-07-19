GUY FERRER CONFÉRENCES ANIMÉES PAR L’ARTISTE Place de la Loge Perpignan
jeudi 23 juillet 2026 · Place de la Loge · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
GUY FERRER CONFÉRENCES ANIMÉES PAR L’ARTISTE
Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
À la Loge de Mer, deux conférences animées par l’artiste Guy Ferrer
.
Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com
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English :
%C0 At the Loge de Mer, two lectures led by artist Guy Ferrer:
L’événement GUY FERRER CONFÉRENCES ANIMÉES PAR L’ARTISTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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