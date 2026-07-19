GUY FERRER CONFÉRENCES ANIMÉES PAR L’ARTISTE Place de la Loge Perpignan

jeudi 23 juillet 2026 · Place de la Loge · Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

GUY FERRER CONFÉRENCES ANIMÉES PAR L’ARTISTE

Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

À la Loge de Mer, deux conférences animées par l’artiste Guy Ferrer

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Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com

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English :

%C0 At the Loge de Mer, two lectures led by artist Guy Ferrer:

L’événement GUY FERRER CONFÉRENCES ANIMÉES PAR L’ARTISTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME