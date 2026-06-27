UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dieulefit

GV DIEULEFIT GYMNASE DIEUELFIT Dieulefit

lundi 14 septembre 2026 · GYMNASE DIEUELFIT · Dieulefit

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
samedi 27 juin 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
GYMNASE DIEUELFIT
Adresse
Dieulefit
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
150 150 370 selon nombre activités

Dieulefit

GV DIEULEFIT

GYMNASE DIEUELFIT Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : 150 – 150 – 370 EUR

selon nombre activités

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14 10:00:00
fin : 2026-06-27 11:00:00

Date(s) :
2026-09-14

STRETCHING POSTURAL METHODE JP MOREAU, 1H, AVEC MARIE GABRIELLE CAMBET
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GYMNASE DIEUELFIT Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 75 66 02  laumonnier.anne@orange.fr

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English :

JP MOREAU POSTURAL STRETCHING METHOD, 1 HOUR, WITH MARIE GABRIELLE CAMBET

L’événement GV DIEULEFIT Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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