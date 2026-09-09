Gym/dessin, Bibliothèque de La Grognarde, Marseille

Informations pratiques

Gym/dessin Mercredi 18 novembre, 09h30 Bibliothèque de La Grognarde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T10:15:00+01:00

Fin : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T10:15:00+01:00

L’atelier gym-dessin mêle le dessin et le mouvement. Les enfants font différentes expériences graphiques reliant le geste et le tracé : seuls, en binôme, en fermant les yeux, en utilisant la main du voisin, en variant la pression de la main selon l’intensité de la voix… Une performance sur un grand tapis de papier avec une musique clôture la séance.

Bibliothèque de La Grognarde 2 square Berthier 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 60 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Andrea Caria