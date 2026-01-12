Gymnastique Pilates Vichy vitalité Place de l’hôtel de Ville Vichy
Place de l’hôtel de Ville Gymnase Sévigné Lafaye Vichy Allier
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-17 20:00:00
2026-03-17
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, la Gymnastique Volontaire Vichy-Bellerive propose une séance gratuite de découverte de gymnastique douce.
Renseignements et inscription par téléphone
Place de l’hôtel de Ville Gymnase Sévigné Lafaye Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 90 47 59
English :
As part of the Vichy Vitality program, Gymnastique Volontaire Vichy-Bellerive is offering a free discovery session in gentle gymnastics.
Information and registration by telephone
