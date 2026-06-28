Haba, En partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Haba, En partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 10 septembre 2026.
La première fois qu’on a vu les membres d’Haba jouer ensemble sur une grille, c’était dans un bouquin de mots-fléchés. Entre temps, leur fidèle crayon troqué contre leurs instruments, on peut les retrouver dans les salles du CMDL, s’appropriant une formation typique du jazz des années 50 dans une proposition moderne empreinte de l’éclectisme de leurs univers respectifs, de l’influence de leurs rencontres personnelles et de l’omniprésence de leur bonne humeur.
Line-up : Emma Launay : trompette, bugle ; Lisa Bertrand : saxophones, flûte ; Mario Ramanivosoa : batterie ; Vincent Heno : piano ; Nicolò Mangiagalli : basse, contrebasse
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz moderne — Haba réinvente le jazz des années 50 avec une touche d’éclectisme et une bonne humeur contagieuse, offrant une expérience musicale unique et rafraîchissante.
Le mercredi 09 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 09 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-10T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T19:30:00+02:00_2026-09-09T20:30:00+02:00;2026-09-09T21:30:00+02:00_2026-09-09T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/haba contact@38riv.com
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