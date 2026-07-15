HabibiSly + Aziz Konkrite Place des Jacobins Le Mans

vendredi 18 septembre 2026 · Place des Jacobins · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

HabibiSly + Aziz Konkrite

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Une fusion de grooves électroniques et influences orientales est proposée par HabibiSly, accompagné d’Aziz Konkrite, dont la musique mêle traditions nord-africaines et culture hip-hop dans une expérience sonore rituelle et dansante. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

L’événement HabibiSly + Aziz Konkrite Le Mans a été mis à jour le 2026-07-11 par CDT72