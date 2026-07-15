HabibiSly + Aziz Konkrite Place des Jacobins Le Mans
vendredi 18 septembre 2026 · Place des Jacobins · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
HabibiSly + Aziz Konkrite
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Une fusion de grooves électroniques et influences orientales est proposée par HabibiSly, accompagné d’Aziz Konkrite, dont la musique mêle traditions nord-africaines et culture hip-hop dans une expérience sonore rituelle et dansante. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
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English :
L’événement HabibiSly + Aziz Konkrite Le Mans a été mis à jour le 2026-07-11 par CDT72
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