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AGENDA · Le Mans

HabibiSly + Aziz Konkrite Place des Jacobins Le Mans

vendredi 18 septembre 2026 · Place des Jacobins · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place des Jacobins
Adresse
Le Scarron
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
10 10 17

Le Mans

HabibiSly + Aziz Konkrite

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Une fusion de grooves électroniques et influences orientales est proposée par HabibiSly, accompagné d’Aziz Konkrite, dont la musique mêle traditions nord-africaines et culture hip-hop dans une expérience sonore rituelle et dansante.   .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   hello@superforma.fr

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English :

L’événement HabibiSly + Aziz Konkrite Le Mans a été mis à jour le 2026-07-11 par CDT72

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