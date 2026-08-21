Habitation Saint-Etienne – Quiz Patrimoine – Gros Morne, Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne

Informations pratiques

Habitation Saint-Etienne – Quiz Patrimoine – Gros Morne 19 et 20 septembre Habitation Saint-Etienne Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Quiz Patrimoine

À l’occasion des Journées Européennnes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l’Habitation Saint-Étienne et partez à la découverte de ses secrets, en famille ou entre amis ! Sans incription.

Participez à notre Quiz Patrimoine : testez vos connaissances, relevez le défi !

100 % de bonnes réponses ? Votre participation vous permettra de prendre part au tirage au sort pour gagner de belles surprises.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi en s’amusant, profitez tout au long du week-end d’un programme d’animations ludiques, bucoliques et entièrement gratuites :

Visite du Jardin Remarquable et des son Patrimoine bâti

Dégustation de rhum et découverte du savoir-faire des Rhums HSE

Atelier cocktail (sur inscription)

Atelier photo (sur inscription)

Jeu concours photos

Un week-end pour explorer, apprendre, partager et profiter pleinement de l’Habitation Saint-Étienne, dans un cadre exceptionnel.

Restauration sur place : saveur Thailandaises

+ d’infos : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 05 96 57 49 32 http://www.rhumhse.com Ancienne sucrerie qui s’étendait au début du 19ème siècle sur 400 hectares du Gros-Morne à Saint-Joseph, inscrite au titre des monuments historiques, l’habitation est constituée d’un ensemble architectural, d’un jardin riche en essences et arbres rares, et de la salle d’exposition les « Foudres HSE » . sur la N4, entre Saint-Joseph et le Gros-Morne.

Jeu concours – Journées du Patrimoine à l’Habitation Saint-Étienne

©hse