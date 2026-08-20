Habitation Saint-Etienne – Atelier Cocktail – Gros Morne, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne

Informations pratiques

Habitation Saint-Etienne – Atelier Cocktail – Gros Morne Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique

3 ateliers : 10 personnes max par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Atelier cocktail (sur réservation)

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’univers du cocktail lors d’un atelier convivial et créatif à l’Habitation Saint-Étienne !

Apprenez à réaliser votre cocktail aux côtés d’une barmaid professionnelle et découvrez les techniques et astuces pour reproduire la recette chez vous facilement.

✨ 3 sessions de 45 minutes gratuites :

• 10h

• 11h

• 12h

⚠️ Attention, places très limitées ! Atelier réservé aux adultes.

En partenariat avec Ariel Cocktail Bartender, profitez d’un moment privilégié autour du rhum HSE et de la mixologie.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi en s’amusant, profitez tout au long du week-end d’un programme d’animations ludiques, culturelles, bucoliques et entièrement gratuites :

Visite guidée du Jardin Remarquable

️ Visite patrimoine bâti & ancienne distillerie Saint-Étienne

Dégustation de rhum et découverte du savoir-faire des Rhums HSE

Atelier photo (sur réservation)

Quiz patrimoine

Concours photos

Venez découvrir, déguster et partager un moment unique autour du cocktail à l’Habitation Saint-Étienne !

Restauration sur place : saveur Thailandaises

+ d’infos : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Ensemble exceptionnel et cohérent dans un site remarquable, associant un bâtiment de grande qualité, des machines industrielles encore en place et un aqueduc qui témoigne de l’utilisation de la force hydraulique pour assurer le fonctionnement de la distillerie.

Atelier cocktail (sur réservation)

©hse