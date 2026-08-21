Habitation Saint-Etienne – Visite du Domaine – Gros Morne, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne

Informations pratiques

Habitation Saint-Etienne – Visite du Domaine – Gros Morne 19 et 20 septembre Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Visite libre de l’Habitation Saint-Étienne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Habitation Saint-Étienne ouvre ses portes tout le week-end et invite le public à découvrir un site emblématique du patrimoine martiniquais.

Un patrimoine vivant où architecture, mémoire industrielle, Jardin Remarquable, rhum et art contemporain se rencontrent.

️ Découvrez librement le patrimoine bâti et industriel de l’Habitation Saint-Étienne, témoin de l’histoire de la production sucrière et de la fabrication du rhum en Martinique.

Poursuivez votre découverte dans le Jardin Remarquable, véritable écrin végétal au cœur de l’Habitation.

Faites ensuite une halte à la Boutique HSE et profitez d’une dégustation consacrée aux Rhums HSE et aux savoir-faire de la Maison.

Cette édition 2026 sera également l’occasion de découvrir, au sein des Foudres HSE, « Brumes », une exposition photographique de l’artiste Jordan Beal.

Un week-end pour découvrir, transmettre et célébrer le patrimoine, dans un cadre exceptionnel.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi en s’amusant, profitez tout au long du week-end d’un programme d’animations ludiques, culturelles, bucoliques et entièrement gratuites :

Visite guidée du Jardin Remarquable

️ Visite patrimoine bâti & ancienne distillerie Saint-Étienne

Dégustation de rhum et découverte du savoir-faire des Rhums HSE

Atelier cocktail (sur réservation)

Atelier photo (sur réservation)

Quiz Patrimoine

Concours photos

Restauration sur place.

+ d’infos : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Ensemble exceptionnel et cohérent dans un site remarquable, associant un bâtiment de grande qualité, des machines industrielles encore en place et un aqueduc qui témoigne de l’utilisation de la force hydraulique pour assurer le fonctionnement de la distillerie.

**À l’occasion des** **Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Habitation Saint-Étienne ouvre ses portes** **tout le week-end** et invite le public à découvrir un site emblématique du patrimoine …

©HSE