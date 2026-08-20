Habitation Saint-Etienne – Visite du Jardin Remarquable – Gros Morne, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne

Informations pratiques

Habitation Saint-Etienne – Visite du Jardin Remarquable – Gros Morne 19 et 20 septembre Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique

De quoi se protéger du soleil ou de la pluie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée du Jardin Remarquable

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l’Habitation Saint-Étienne et plongez au cœur de son patrimoine exceptionnel, en famille ou entre amis !

Visite guidée du Jardin Remarquable : partez à la découverte de ce jardin labellisé, de son histoire, de ses essences et de ses secrets, accompagné par un guide.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi en s’amusant, profitez tout au long du week-end d’un programme d’animations ludiques, bucoliques et entièrement gratuites :

Quiz Patrimoine

Dégustation de rhum et découverte du savoir-faire des Rhums HSE

Atelier cocktail (sur réservation)

Atelier photo (sur réservation)

Concours photos

Un week-end pour explorer, apprendre, partager et profiter pleinement de l’Habitation Saint-Étienne, dans un cadre exceptionnel.

Restauration sur place : saveur Thailandaises

+ d’infos : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Ensemble exceptionnel et cohérent dans un site remarquable, associant un bâtiment de grande qualité, des machines industrielles encore en place et un aqueduc qui témoigne de l’utilisation de la force hydraulique pour assurer le fonctionnement de la distillerie.

Visite guidée du Jardin Remarquable

©hse