LE MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE, Le Moulin Hydroélectrique du Gros-Morne, Gros-Morne

Informations pratiques

LE MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE 19 et 20 septembre Le Moulin Hydroélectrique du Gros-Morne Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Au Moulin, outre la Visite et l’histoire du lieu, une Autre visite est proposée, celle de la « RUE CASES NEGRES » Film De la cinéaste Martiniquaise MME Euzhan PALCY : Projection du Film , Visite des Cases (reconstituant l’époque avec les Ustensiles utilisées, les photos des acteurs ayant joué dans ce film.

Le Moulin Hydroélectrique du Gros-Morne Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique + 596 696 23 66 42 Le MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE, site Crée en 1933, inscrit dans le Patrimoine Immatériel de La Martinique. Site de Fabrication de Farine Locales à partir des Légumes de Martinique : Manioc-Toloman-Patate Douce-Fruit-à Pain-Coco- Dachine – Moussache . Tous Sans-Gluten. Electricité par l’eau de la Rivière. Présence de Parkings

Au Moulin, outre la Visite et l’histoire du lieu, une Autre visite est proposée, celle de la « RUE CASES NEGRES » Film De la cinéaste Martiniquaise MME Euzhan PALCY : Projection du Film , Visite des ce…

EXURVILLE Richard