Habitation Saint-Etienne – concours photos – Gros Morne, Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne
samedi 19 septembre 2026 · Habitation Saint-Etienne · Gros-Morne
Informations pratiques
Habitation Saint-Etienne – concours photos – Gros Morne 19 et 20 septembre Habitation Saint-Etienne Martinique
Votre appareil photo
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Jeu concours photos
À l’occasion des Journées Européennnes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l’Habitation Saint-Étienne et partez à la découverte de ses secrets, en famille ou entre amis ! Sans incription.
Participez à notre Jeu-concours photo:
À travers votre objectif, capturez la plus belle photo représentant le patrimoine de l’Habitation Saint-Étienne et tentez de remporter le concours !
Votre participation vous permettra de prendre part au tirage au sort pour gagner de belles surprises & les plus belles photos selectionnées seront publiées sur le compte Instagram des Rhums HSE.
Et parce que le patrimoine se découvre aussi en s’amusant, profitez tout au long du week-end d’un programme d’animations ludiques, bucoliques et entièrement gratuites :
Visite du Jardin Remarquable et des son Patrimoine bâti
Dégustation de rhum et découverte du savoir-faire des Rhums HSE
Atelier cocktail (sur inscription)
Atelier photo (sur inscription)
Jeu concours « Quiz patrimoine »
Un week-end pour explorer, apprendre, partager et profiter pleinement de l’Habitation Saint-Étienne, dans un cadre exceptionnel.
Restauration sur place : saveur Thailandaises
+ d’infos : 05 96 57 49 32
Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 05 96 57 49 32 http://www.rhumhse.com Ancienne sucrerie qui s’étendait au début du 19ème siècle sur 400 hectares du Gros-Morne à Saint-Joseph, inscrite au titre des monuments historiques, l’habitation est constituée d’un ensemble architectural, d’un jardin riche en essences et arbres rares, et de la salle d’exposition les « Foudres HSE » . sur la N4, entre Saint-Joseph et le Gros-Morne.
Jeu concours photos
©hse
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