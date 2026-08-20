Habitation Saint-Etienne – concours photos – Gros Morne, Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne

Informations pratiques

Habitation Saint-Etienne – concours photos – Gros Morne 19 et 20 septembre Habitation Saint-Etienne Martinique

Votre appareil photo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Jeu concours photos

À l’occasion des Journées Européennnes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l’Habitation Saint-Étienne et partez à la découverte de ses secrets, en famille ou entre amis ! Sans incription.

Participez à notre Jeu-concours photo:

À travers votre objectif, capturez la plus belle photo représentant le patrimoine de l’Habitation Saint-Étienne et tentez de remporter le concours !

Votre participation vous permettra de prendre part au tirage au sort pour gagner de belles surprises & les plus belles photos selectionnées seront publiées sur le compte Instagram des Rhums HSE.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi en s’amusant, profitez tout au long du week-end d’un programme d’animations ludiques, bucoliques et entièrement gratuites :

Visite du Jardin Remarquable et des son Patrimoine bâti

Dégustation de rhum et découverte du savoir-faire des Rhums HSE

Atelier cocktail (sur inscription)

Atelier photo (sur inscription)

Jeu concours « Quiz patrimoine »

Un week-end pour explorer, apprendre, partager et profiter pleinement de l’Habitation Saint-Étienne, dans un cadre exceptionnel.

Restauration sur place : saveur Thailandaises

+ d’infos : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 05 96 57 49 32 http://www.rhumhse.com Ancienne sucrerie qui s’étendait au début du 19ème siècle sur 400 hectares du Gros-Morne à Saint-Joseph, inscrite au titre des monuments historiques, l’habitation est constituée d’un ensemble architectural, d’un jardin riche en essences et arbres rares, et de la salle d’exposition les « Foudres HSE » . sur la N4, entre Saint-Joseph et le Gros-Morne.

Jeu concours photos

©hse