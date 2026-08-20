Habitation Saint-Etienne – Atelier photos – Gros Morne, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne

Informations pratiques

Habitation Saint-Etienne – Atelier photos – Gros Morne Dimanche 20 septembre, 10h00 Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique

prévoir son appareil photo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier photos (sur réservation)

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Habitation Saint-Étienne vous invite à poser un autre regard sur son patrimoine à travers l’objectif !

Atelier photo dans les jardins : accompagné par le photographe Robert Charlotte, partez à la découverte de l’Habitation et laissez libre cours à votre créativité pour capturer ses paysages, ses détails et ses ambiances

Photographe passionné, Robert Charlotte partagera son regard et ses conseils pour vous aider à composer vos images et révéler toute la richesse du domaine.

Un atelier convivial, au cœur d’un cadre exceptionnel, pour observer, créer et raconter le patrimoine autrement par la photographie.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi en s’amusant, profitez tout au long du week-end d’un programme d’animations ludiques, culturelles, bucoliques et entièrement gratuites :

Visite guidée du Jardin Remarquable

️ Visite patrimoine bâti & ancienne distillerie Saint-Étienne

Dégustation de rhum et découverte du savoir-faire des Rhums HSE

Atelier cocktail (sur réservation)

Concours photos

Quiz Patrimoine

Venez photographier l’Habitation Saint-Étienne et révéler le patrimoine à travers votre objectif !

Restauration sur place : saveur Thailandaises

+ d’infos : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Ensemble exceptionnel et cohérent dans un site remarquable, associant un bâtiment de grande qualité, des machines industrielles encore en place et un aqueduc qui témoigne de l’utilisation de la force hydraulique pour assurer le fonctionnement de la distillerie.

Atelier photos (sur réservation)

©HSE