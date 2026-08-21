Habitation Saint-Etienne – Visite Patrimoine bâti & ancienne distillerie – Gros Morne, Habitation Saint-Etienne et jardin, Gros-Morne

Informations pratiques

Habitation Saint-Etienne – Visite Patrimoine bâti & ancienne distillerie – Gros Morne 19 et 20 septembre Habitation Saint-Etienne et jardin Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Visite guidée – Patrimoine bâti & ancienne distillerie Saint-Étienne

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l’Habitation Saint-Étienne et plongez au cœur de son histoire, de son architecture et de son savoir-faire !

Découvrez l’histoire de l’Habitation Saint-Etienne, son architecture, ses bâtiments classés et son ancienne usine.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi en s’amusant, profitez tout au long du week-end d’un programme d’animations ludiques, culturelles, bucoliques et entièrement gratuites :

Visite guidée du Jardin Remarquable

Dégustation de rhum et découverte du savoir-faire des Rhums HSE

Atelier cocktail (sur réservation)

Atelier photo (sur réservation)

Atelier photos (sur réservation)

Jeu concours photos

Un week-end pour explorer, apprendre, partager et découvrir les multiples facettes de l’Habitation Saint-Étienne, dans un cadre exceptionnel.

Restauration sur place : saveurs Thailandaises

+ d’infos : 05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Ensemble exceptionnel et cohérent dans un site remarquable, associant un bâtiment de grande qualité, des machines industrielles encore en place et un aqueduc qui témoigne de l’utilisation de la force hydraulique pour assurer le fonctionnement de la distillerie.

Visite guidée – Patrimoine bâti & ancienne distillerie Saint-Étienne

©hse