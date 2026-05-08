Habiter la ville et ses transitions : le plaisir de la contrainte Lafayette Anticipations Paris
Habiter la ville et ses transitions : le plaisir de la contrainte Lafayette Anticipations Paris mardi 12 mai 2026.
Les deux architectes y partagent leurs réflexions sur la fabrique contemporaine du logement collectif, en questionnant aussi bien le plaisir offert aux premier·es habitant·es que le temps long de la ville, et en montrant comment la complexité et les contradictions inhérentes à tout projet peuvent nourrir la démarche architecturale.
Dans l’incessant va-et-vient entre intimité domestique et grande échelle urbaine, ils explorent, pour reprendre les termes de Robert Venturi, cette « difficile unité » comme l’une des clés d’un renouvellement de nos façons d’habiter.
Une rencontre organisée par le Fonds de dotation Quartus pour l’architecture, en partenariat avec la revue d’architectures, dans le cadre du cycle de conférences « Habiter la ville et ses transitions – saison 2 ».
Une rencontre avec Cécile Graindorge et Gricha Bourbouze pour questionner les manières d’habiter au regard des bouleversements environnementaux, économiques et sociaux.
Le mardi 12 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:30:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/habiter-la-ville-et-ses-transitions-le-plaisir-de-la-contrainte
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