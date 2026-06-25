Habits de Lumière Avenue de Champagne Épernay

Épernay

Habits de Lumière

Avenue de Champagne Avenue de Champagne & Centre ville Épernay Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11

Les Habits de Lumière trois jours de festivités autour de l’art de vivre à la champenoise.

Soirées festives sur l’Avenue de Champagne, animations gastronomiques et parade de véhicules anciens.Tout public

A la veille des Fêtes de fin d’année, la Ville d’Epernay, en partenariat avec le Comité de l’Avenue de Champagne, propose les Habits de Lumière, trois jours de festivités, autour de l’art de vivre à la champenoise.

Les vendredi et samedi soirs

Deux soirées festives ont lieu sur l’avenue de Champagne. Vidéo-mapping, spectacles vivants, bars à champagne, animations musicales, installations lumineuses et feu d’artifice créent une ambiance unique et festive.

Ces soirées mettent en lumière l’avenue de Champagne et les grandes Maisons qui ont fait sa réputation.

Le samedi

– En journée, des animations gastronomiques sont proposées. Le matin, lors des Habits de Saveurs, les Chefs étoilés s’associent aux Maisons et Vignerons de l’avenue de Champagne et aux producteurs locaux pour créer une recette originale lors d’une démonstration-dégustation ouverte à tous. L’après-midi, le Concours des P’tits Pâtissiers est proposé aux plus jeunes. Des ateliers Accords mets et vins et des visites de caves complètent les festivités.

– A la tombée de la nuit, les visiteurs peuvent participer à la seconde soirée festive avenue de Champagne.

Le dimanche

Une Parade de véhicules anciens anime les rues de la ville. Réunissant plus de 400 voitures anciennes, cet événement est reconnu comme l’un des plus grands rassemblements automobiles de l’Est, mettant en lumière la passion pour les véhicules d’époque !

Certaines Maisons de Champagne proposent des visites de caves et des dégustations le dimanche.

A noter les soirées festives avenue de Champagne ont lieu uniquement le vendredi et le samedi. .

Avenue de Champagne Avenue de Champagne & Centre ville Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Habits de Lumière

Les Habits de Lumière: three days of Champagne-style festivities.

Festive evenings on the Avenue de Champagne, gastronomic events and a parade of vintage vehicles.

L’événement Habits de Lumière Épernay a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne