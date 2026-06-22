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HABLAMOS ESPAÑOL Aurignac

HABLAMOS ESPAÑOL Aurignac

HABLAMOS ESPAÑOL Aurignac lundi 22 juin 2026.

Adresse : LA CAFETIERE

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Aurignac

HABLAMOS ESPAÑOL

LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 17:00:00
fin : 2026-06-29 18:00:00

Date(s) :
2026-06-22 2026-06-29

Venez nous rejoindre pour pratiquer, rencontrer de nouvelles personnes, en apprendre davantage sur l’Espagne ou l’Amérique latine au sein d’un groupe motivé et accueillant !
Pour apprendre et se perfectionner tous les niveaux ! Conversations informelles.   .

LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come and join us to practice, meet new people, learn more about Spain or Latin America in a motivated and welcoming group!

L’événement HABLAMOS ESPAÑOL Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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