HABLAMOS ESPAÑOL Aurignac
HABLAMOS ESPAÑOL Aurignac lundi 22 juin 2026.
Aurignac
HABLAMOS ESPAÑOL
LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 17:00:00
fin : 2026-06-29 18:00:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-06-29
Venez nous rejoindre pour pratiquer, rencontrer de nouvelles personnes, en apprendre davantage sur l’Espagne ou l’Amérique latine au sein d’un groupe motivé et accueillant !
Pour apprendre et se perfectionner tous les niveaux ! Conversations informelles. .
LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join us to practice, meet new people, learn more about Spain or Latin America in a motivated and welcoming group!
L’événement HABLAMOS ESPAÑOL Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- Apéro Histoire(s) : Les populations SAN, La Cafetière, Aurignac 24 juin 2026
- APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac 24 juin 2026
- VISITES DU CHÂTEAU COMTAL ET SON DONJON Place Madrid Aurignac 1 juillet 2026
- SUPER VIDE-DRESSING PLACE DU PETIT FOIRAIL Aurignac 4 juillet 2026
- LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac 4 juillet 2026