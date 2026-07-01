Hack ta couv’, Médiathèque Daniel-Rondeau, Épernay
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Daniel-Rondeau · Épernay
Informations pratiques
Hack ta couv’ Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Daniel-Rondeau Marne
Atelier limité à 10 personnes à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Et si les personnages sur les couvertures de nos livres prenaient vie ? À l’occasion du bicentenaire de la photographie, venez « hacker » les rayons en créant des animations invisibles à l’oeil nu… mais qui se révèlent via une tablette !
Médiathèque Daniel-Rondeau 4, rue Gabriel-Fauré, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est https://mediatheque.epernay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.epernay.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
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