Hack ta couv’, Médiathèque Daniel-Rondeau, Épernay

Informations pratiques

Hack ta couv’ Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Daniel-Rondeau Marne

Atelier limité à 10 personnes à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Et si les personnages sur les couvertures de nos livres prenaient vie ? À l’occasion du bicentenaire de la photographie, venez « hacker » les rayons en créant des animations invisibles à l’oeil nu… mais qui se révèlent via une tablette !

Médiathèque Daniel-Rondeau 4, rue Gabriel-Fauré, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est https://mediatheque.epernay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.epernay.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

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