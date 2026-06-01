Hacker Music Band au Kiosque Des Petits Prés à Château-Thierry Château-Thierry

Château-Thierry

Hacker Music Band au Kiosque Des Petits Prés à Château-Thierry

Rue des Garats Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 JUIN à 20h00, HMB Hacker Music Band débarque au Kiosque Des Petits Prés à Château-Thierry pour la Fête de la Musique !

On ne vient pas juste jouer… on vient pirater vos plus gros tubes et transformer la soirée en véritable fiesta sous le kiosque !

Et pour que tout le monde tienne le coup, le food truck Aux Petits Gourmands sera là pour vous nourrir et vous régaler tout au long du concert

Gratuit • Ouvert à tous • Ambiance 100 % hacker

Alors, vous venez vous faire pirater les oreilles avec nous ?

Le 21 JUIN à 20h00, HMB Hacker Music Band débarque au Kiosque Des Petits Prés à Château-Thierry pour la Fête de la Musique !

On ne vient pas juste jouer… on vient pirater vos plus gros tubes et transformer la soirée en véritable fiesta sous le kiosque !

Et pour que tout le monde tienne le coup, le food truck Aux Petits Gourmands sera là pour vous nourrir et vous régaler tout au long du concert

Gratuit • Ouvert à tous • Ambiance 100 % hacker

Alors, vous venez vous faire pirater les oreilles avec nous ? .

Rue des Garats Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 61 12 94 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On June 21 at 8:00 p.m., HMB—Hacker Music Band—is coming to the Des Petits Pr%E9s bandstand in Château-Thierry for Music Day!

We’re not just here to play—we’re here to remix your biggest hits and turn the evening into a real party under the bandstand!

And to keep everyone going, the Aux Petits Gourmands food truck will be there to feed you and treat you to delicious food throughout the concert ??

Free? Open to everyone? 100% hacker vibe

So, are you coming to have your ears hacked with us?

L’événement Hacker Music Band au Kiosque Des Petits Prés à Château-Thierry Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne