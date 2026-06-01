Château-Thierry

PRIX KURO INKU 2026

14 Rue Jean de la Fontaine Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

PRIX KURO INKU 2026

C’est la dernière ligne droite !

La soirée d’annonce des résultats du Prix Kuro Inku 2026 se déroulera dans la cour de la Médiathèque le vendredi 19 juin, à partir de 19h.

Quel sera le manga vainqueur ? Et qui parmi les votants remportera sa place pour la Japan Expo ?

⏰ Il est encore temps de lire les mangas et de voter ! Ils sont disponibles à la lecture sur place à la Médiathèque et à l’Adothèque jusqu’au 18 juin !

PRIX KURO INKU 2026

C’est la dernière ligne droite !

La soirée d’annonce des résultats du Prix Kuro Inku 2026 se déroulera dans la cour de la Médiathèque le vendredi 19 juin, à partir de 19h.

Quel sera le manga vainqueur ? Et qui parmi les votants remportera sa place pour la Japan Expo ?

⏰ Il est encore temps de lire les mangas et de voter ! Ils sont disponibles à la lecture sur place à la Médiathèque et à l’Adothèque jusqu’au 18 juin ! .

14 Rue Jean de la Fontaine Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 85 30 85

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English :

2026 KURO INKU AWARD?

We’re in the home stretch!

The Kuro Inku Award 2026 results announcement evening will take place in the courtyard of the Media Library on Friday, June 19, starting at 7:00 p.m.

Which manga will win? And which voter will win a ticket to Japan Expo?

There’s still time to read the mangas and vote! They are available to read on-site at the Media Library and the Adothèque until June 18!

L’événement PRIX KURO INKU 2026 Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne