Hadi Wayne : Une Nuit de Vibes, le Bar Basque – Montmartre, Paris

Hadi Wayne : Une Nuit de Vibes Dimanche 21 juin, 17h00 le Bar Basque – Montmartre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Plongez dans une expérience musicale intense avec Hadi Wayne, un jeune artiste qui se distingue par son énergie, son style et sa connexion unique avec le public.

Au cours de cette soirée, Hadi Wayne partagera sur scène ses titres, son univers artistique et son talent à travers une performance rythmée et pleine d’émotions. Entre ambiance, vibes et interaction avec le public, chaque moment promet d’être mémorable.

le Bar Basque – Montmartre 26 rue des trois frères 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France 0699552984 BAR BASQUE MONTMARTRE

FESTIF ARTISTIQUE COEUR DE PIRATE METRO L2 ou L12

Plongez dans une expérience musicale intense avec Hadi Wayne, un jeune artiste qui se distingue par son énergie, son style et sa connexion unique avec le public.

©Reel musique Entertainment