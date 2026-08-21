Haies : et si elles avaient plus de valeur qu’on ne le pense ? (49), Parc éolien de Valanjou, Chemillé-en-Anjou (49), Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Haies : et si elles avaient plus de valeur qu’on ne le pense ? (49) Mercredi 30 septembre, 14h00 Parc éolien de Valanjou, Chemillé-en-Anjou (49) Maine-et-Loire

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Présents depuis toujours, les arbres et les haies nous rendent de nombreux services écologiques et des bénéfices économiques indirects : protection des animaux et des cultures, limitation de l’érosion et du ruissellement, préservation de la qualité de l’eau, abri pour la biodiversité… Mais ils constituent également une ressource économique qu’il est possible de valoriser.

Bois énergie, bois d’œuvre, bonus haies, crédits carbone

Autant de valorisations économiques possibles, mais encore faut-il savoir comment s’y prendre : quelles sont les démarches à suivre ? Quels sont les interlocuteurs qui peuvent aider ? Et comment intervenir sur ses arbres et ses haies en fonction de ces différentes valorisations ?

Toutes ces questions seront abordées lors du premier rendez-vous « Haies en action ! » organisé le mercredi 30 septembre 2026, de 14 h à 17 h, à Valanjou (49).

Des témoignages d’agriculteurs et de techniciens

Le GAEC LEBLOIS, le GAEC QUIGNON et l’EARL DU RELAIS vous accueillent chez eux à l’occasion d’un chantier de valorisation. Ce sera l’occasion pour eux de présenter leurs démarches, leurs pratiques, ainsi que les différentes voies de valorisation retenues sur leurs exploitations.

Ils présenteront également comment ils ont préparé le chantier qui a lieu ce jour-là : gestion des clôtures, marquage des arbres à conserver…

Des intervenants de différentes structures seront également présents pour vous présenter comment ils interviennent au quotidien pour aider à gérer et valoriser le bois bocager en énergie, en bois d’œuvre, en bonus PAC ou en crédits carbone. En s’appuyant sur des cas concrets rencontrés tout au long de l’après-midi, ils vous partageront leur vision et leurs conseils techniques pour intervenir au mieux, en fonction des différentes voies de valorisation choisies.

Démonstration de matériels

Les agriculteurs vous présenteront leur matériel d’entretien, permettant de concilier production agricole et valorisation des arbres et des haies : taille-haie hydraulique sur chargeur frontal avec système de bascule pour entretenir facilement derrière les clôtures, ainsi qu’un broyeur sous clôture escamotable au niveau des piquets.

Vous assisterez également au chantier de coupe prévu ce jour-là, avec l’intervention d’une pelle mécanique équipée d’un grappin-scie tronçonneuse VOSCH. Cela permettra de voir concrètement l’organisation du chantier et ce qu’il est possible de faire, ou non, avec ce type de matériel.

Les rendez-vous « Haies en action ! »

Plusieurs rendez-vous « Haies en action ! » vous seront proposés entre l’automne 2026 et le printemps 2028, avec des thématiques différentes à chaque fois, mais toujours avec le même objectif : vous montrer que vos arbres et vos haies ont de la valeur !

Alors rendez-vous le mercredi 30 septembre à Valanjou, parc des éoliennes, de 14 h à 17 h.

Renseignements

Nathalie MAILLARD, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Nicolas RUBIN, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Parc éolien de Valanjou, Chemillé-en-Anjou (49) 47.208205530430156, -0.5546274893002522 Chemillé-en-Anjou 49670 Valanjou Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIAG5T2FEunVPrvjfw3XVBxpUODY5WTJPNUw5UzRXODRZTFpLOEpXREVBQS4u&route=shorturl »}, {« type »: « email », « value »: « nathalie.maillard@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 96 77 39 »}]

La Chambre d’agriculture Pays de la Loire et ses partenaires vous donnent rendez-vous le 30 septembre 2026 à Valanjou pour parler concrètement de la gestion des haies.

© Chambre d’agriculture de Vendée (Opéra Médiathèque)