Chemillé-en-Anjou

Atelier cyanotype

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-25

Voyez la vie en bleu avec le procédé photographique du cyanotype au jardin Camifolia.

Le cyanotype est un procédé photographique datant du XIXe siècle permettant d’obtenir un tirage photographique bleu de Prusse. Ce procédé est utilisé par les botanistes. L’animateur vous guidera pas à pas dans la réalisation de vos tirages en cyanotype.

Atelier à partir de 6 ans Sur réservation .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

See life in blue with the cyanotype photographic process at the Camifolia garden.

L’événement Atelier cyanotype Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges