Atelier Teinture Végétale au Jardin Camifolia Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou
Atelier Teinture Végétale au Jardin Camifolia Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou mercredi 26 août 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Teinture Végétale
Chemillé 1 Rue de l’Arzille Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27
Donnez de la couleur à vos tissus avec les plantes tinctoriales !
Rendez-vous pour découvrir une initiation à la teinture naturelle. Obtenez du rouge avec de la garance et du jaune avec de la gaude. C’est encore les vacances, mais préparez déjà la rentrée en personnalisant votre trousse ! Prévoyez les tabliers ! Trousse à teindre fournie.
Atelier à partir de 6 ans Sur réservation .
Chemillé 1 Rue de l’Arzille Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Give color to your fabrics with dye plants!
L’événement Atelier Teinture Végétale Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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