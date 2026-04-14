Haïku de terre et de lumière, Musée des Arts décoratifs, Paris

Haïku de terre et de lumière Samedi 23 mai, 18h30 Musée des Arts décoratifs Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Plongez dans l’univers poétique des collections contemporaines de verre et de céramique, puis laissez-vous inspirer par votre objet préféré pour créer un haïku.

Musée des Arts décoratifs 107 rue de Rivoli, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 33144555750 https://madparis.fr Fondé en 1864, le musée des Arts décoratifs situé au cœur de Paris conserve l’une des plus importantes collections d’arts décoratifs au monde avec plus d’un million de pièces. À travers ses collections permanentes et ses expositions temporaires, il présente, du Moyen Âge à nos jours, un panorama unique du design, de la mode, du graphisme et de la Publicité. Le musée des Arts décoratifs est encore aujourd’hui une formidable source d’inspiration pour les créateurs, designers et artisans. Mobilier, art de la table, design, mode et textile, bijoux, papiers peints, objets d’art, verre, arts asiatiques, jouets, publicité, dessins, photographies… Du Moyen Âge à nos jours, ses collections témoignent d’une recherche permanente d’harmonie entre le beau et l’utile.

Atelier « Haïku de terre et de lumière »

© Les Arts Décoratifs