Béziers

HALLES ANDALOUSESPLACE PIERRE SEMARD,

place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les Halles aux couleurs de l’Andalousie Activités diverses et variés sur le terme de l’Espagne.

Les Halles et leurs commerçants créent une ambiance qui vous fera voyager du côté de la péninsule ibérique l’Espagne !

Plusieurs activités sont au programme

Concernant les activités sont prévues une mini arène taurine pour les enfants avec une conférence animée par Christophe Soulier et Hugues Bousquet, une projection d’un film sur la tauromachie, des concerts pour une ambiance latino assurée avec le groupe Los Niños et un DJ Set de Le Ponchoo et enfin démonstration de danse Flamenco avec Alma Flamenca et ses élèves !

Cotés dégustation plusieurs spécialités culinaires sont mises à l’honneur, jambon ibérique (sur inscription au comptoir de la maison ibérique), dégustations de vins avec la masterclass de Jajalogues animée par Romain (sur réservation au comptoir) et enfin une pure immersion festive avec un dîner au coeur de l’Andalousie ! .

place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : HALLES ANDALOUSESPLACE PIERRE SEMARD,

Les Halles in the colors of Andalusia: Various activities on the theme of Spain.

L’événement HALLES ANDALOUSESPLACE PIERRE SEMARD, Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34