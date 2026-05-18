JEUNESSES EN ÉCHOS Route de Vendres Béziers

Béziers

JEUNESSES EN ÉCHOS

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Avec les élèves du collège Jules Ferry et de l’école de musique de

Cazouls-lès-Béziers, les résidents de l’EHPAD Louis Fonoll et de

l’EANM Cantaussels de Nissan-lez-Ensérune, ainsi que des résidents

de l’EAM Montflourès de Béziers ainsi que tous les professionnels

participant au projet.

Tout public

UNE TRAVERSÉE SENSIBLE ET PARTAGÉE

Jeunesses en Échos est une création participative de Danse Théâtre.

C’est une invitation à un voyage vers l’autre autant qu’à un retour vers soi. Ici, la jeunesse n’est pas envisagée comme une simple période de la vie, mais comme un élan, un devenir, une force

intérieure qui continue de nous traverser, quel que soit notre âge. Un élan qui nous fait sourire avec les yeux.

Cette création intergénérationnelle explore ce qui nous met en mouvement la connaissance de soi, la recherche du bonheur, la curiosité, la quête de sens. Autant de questions qui résonnent différemment selon les parcours, mais qui nous relient profondément.

Au coeur de cet objet théâtral, les corps dansants deviennent un terrain d’exploration de soi et de rencontre de l’autre. Un espace où se dévoilent les fragilités, les élans, les mémoires et les désirs. Un lieu où chacun peut éprouver sa propre manière d’être au monde, tout en se laissant toucher par celle des autres. Au beau milieu d’un bal, d’une boum, d’une fête ces corps miroitent et dans ce miroitement quelque chose nous échappe et nous touche profondément.

Jeunesses en Échos tisse ainsi un kaléidoscope fait de gestes, de voix, de récits et de présences.

Cette multitude de singularités scintille. C’est un espace puissant où les générations se répondent, où les expériences se croisent, où les devenirs se racontent avec pudeur et poésie.

Plus tard, quand je serai jeune, j’irai voir ce que la vie me réserve… .

Distribution

Grégory Bourut directeur artistique metteur en scène

Lise Laffont, artiste pluridisciplinaire chorégraphe

Hugo Moreau créateur et régisseur vidéo

Romain Marty musicien et compositeur

Aurel Garcia musicien et créateur sonore

Guillaume Redon créateur lumière et régisseur général

Lucie Chrétien administratrice et chargée de production

Avec les élèves du collège Jules Ferry et de l’école de musique de

Cazouls-lès-Béziers, les résidents de l’EHPAD Louis Fonoll et de

l’EANM Cantaussels de Nissan-lez-Ensérune, ainsi que des résidents

de l’EAM Montflourès de Béziers ainsi que tous les professionnels

participant au projet.

Cette aventure a été imaginée suite à l’appel à projet Kaléidoscope à l’initiative du Département de l’Hérault et de la Scène de Bayssan, autour d’un même objectif offrir un espace d’expression, de liberté et de création. .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

With students from Collège Jules Ferry and the Cazouls-lès-Béziers music school

Cazouls-lès-Béziers, residents of the EHPAD Louis Fonoll and the

eANM Cantaussels in Nissan-lez-Ensérune, and residents of the

eAM Montflourès in Béziers, as well as all the professionals

involved in the project.

Open to all

L’événement JEUNESSES EN ÉCHOS Béziers a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 SCENE DE BAYSSAN