Béziers

VIDE GRENIER DU CLUB ADOS

13 A boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Club Ados de la MJC CS fête la fin d’année avec une vente de crêpes, des articles à petits prix et une tombola surprise !

Dans le cadre de son autofinancement, le Club Ados de la MJC CS finit l’année en beauté !

Vente de crêpes pour le goûter 2 €

Articles à 1 €, 2 € ou 3 € !

Tombola surprise 1 € le ticket. .

13 A boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org

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English : VIDE GRENIER DU CLUB ADOS

The MJC CS Club Ados celebrates the end of the year with a pancake sale, low-priced items and a surprise tombola!

L’événement VIDE GRENIER DU CLUB ADOS Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34