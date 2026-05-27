VIDE GRENIER DU CLUB ADOS Béziers
VIDE GRENIER DU CLUB ADOS Béziers samedi 13 juin 2026.
Béziers
VIDE GRENIER DU CLUB ADOS
13 A boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Club Ados de la MJC CS fête la fin d’année avec une vente de crêpes, des articles à petits prix et une tombola surprise !
Dans le cadre de son autofinancement, le Club Ados de la MJC CS finit l’année en beauté !
Vente de crêpes pour le goûter 2 €
Articles à 1 €, 2 € ou 3 € !
Tombola surprise 1 € le ticket. .
13 A boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org
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English : VIDE GRENIER DU CLUB ADOS
The MJC CS Club Ados celebrates the end of the year with a pancake sale, low-priced items and a surprise tombola!
L’événement VIDE GRENIER DU CLUB ADOS Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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