Béziers

ATELIER CONFECTION D’UN SHAKO

26 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08

Venez participer à l’atelier confection d’un shako et repartez avec votre propre création.

Après l’expérience immersive Napoléon, la Gloire, la Chute, la Légende, les enfants pourront participer à un atelier créatif autour du shako, le célèbre couvre-chef des soldats de l’Empire. Ils pourront confectionner et personnaliser leur propre shako grâce au matériel fourni par Cultura Béziers. Une activité ludique et historique pour repartir fièrement avec sa création ! En partenariat avec Cultura Béziers. A partir de 8 ans. Sur réservation. .

26 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 63 46 75 31 contact@hypnesia.com

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English : ATELIER CONFECTION D’UN SHAKO

Take part in a shako-making workshop and leave with your own creation.

L’événement ATELIER CONFECTION D’UN SHAKO Béziers a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34