Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Halles de Pau Sur la terrasse Pau

dimanche 20 septembre 2026 · Halles de Pau Sur la terrasse · Pau

Informations pratiques

Pau

Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être

Halles de Pau Sur la terrasse 2 Place de la République Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Un tapis. Un dimanche matin. Le soleil ☀️

Et si vous preniez une heure pour vous ?

☀️ Yoga en plein air aux halles de pau

9h30 10h30

Puis un café ☕️un concert , les producteurs locaux et tout le reste de votre journée devant vous.

Accessible à tous

‍ ‍ ‍ En famille, entre amis ou en solo, Réservez votre place

Ou écrivez moi au 06.19.81.15.67. .

Halles de Pau Sur la terrasse 2 Place de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine eclosionyoga@gmail.com

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English : Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être

L’événement Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau