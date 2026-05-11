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Halloween à Bort les Orgues Bort-les-Orgues

Halloween à Bort les Orgues Bort-les-Orgues

Halloween à Bort les Orgues Bort-les-Orgues samedi 24 octobre 2026.

Adresse : Place Marmontel

Ville : 19110 Bort-les-Orgues

Département : Corrèze

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Tarif :

Bort-les-Orgues

Halloween à Bort les Orgues

Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Le Comité des Fêtes de Bort les Orgues vous invite à fêter Halloween avec les enfants
En centre ville   .

Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71  cdf.bort@gmail.com

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English : Halloween à Bort les Orgues

L’événement Halloween à Bort les Orgues Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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