Halloween à la Grande Saline La Grande Saline Salins-les-Bains
samedi 31 octobre 2026 · La Grande Saline · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Halloween à la Grande Saline
La Grande Saline 3 place des salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
À l’occasion d’Halloween, la Grande Saline de Salins-les-Bains prépare un évènement spécial !
Plus d’information à venir
Accès à la partie souterraine par un escalier de 50 marches. .
La Grande Saline 3 place des salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Halloween à la Grande Saline
L’événement Halloween à la Grande Saline Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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