Halloween à la Grande Saline La Grande Saline Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Halloween à la Grande Saline

La Grande Saline 3 place des salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

À l’occasion d’Halloween, la Grande Saline de Salins-les-Bains prépare un évènement spécial !

Plus d’information à venir

Accès à la partie souterraine par un escalier de 50 marches. .

La Grande Saline 3 place des salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Halloween à la Grande Saline

L’événement Halloween à la Grande Saline Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA