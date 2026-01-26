Halloween à Pompadour animations enfants Arnac-Pompadour

Halloween à Pompadour animations enfants

place du château Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

2026-10-24

2 journées spéciales enfants !

Thème 2026 à venir

Au programme

– 13h30 à 17h45 ateliers maquillage, créneaux toutes les 15 minutes.

– 14h à 18h venez résoudre des enquêtes dans le parc du château (3 12 ans) , différents créneaux 14h, 15h, 16h et 17h. (places limitées, préventes au château). Réservation possible par téléphone et mail.

– 19h et 19h30 Mapping pour les enfant projeté sur la façade du château. Réservation possible mail ou par téléphone. .

place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr

