Halloween à Pompadour animations enfants Arnac-Pompadour
Halloween à Pompadour animations enfants Arnac-Pompadour samedi 24 octobre 2026.
Halloween à Pompadour animations enfants
place du château Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
2 journées spéciales enfants !
Thème 2026 à venir
Au programme
– 13h30 à 17h45 ateliers maquillage, créneaux toutes les 15 minutes.
– 14h à 18h venez résoudre des enquêtes dans le parc du château (3 12 ans) , différents créneaux 14h, 15h, 16h et 17h. (places limitées, préventes au château). Réservation possible par téléphone et mail.
– 19h et 19h30 Mapping pour les enfant projeté sur la façade du château. Réservation possible mail ou par téléphone. .
place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Halloween à Pompadour animations enfants
L’événement Halloween à Pompadour animations enfants Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze