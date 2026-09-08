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Halloween – Animation « Frissons au musée ! », Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

samedi 31 octobre 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) · Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP)
Adresse
75 place Georges Brassens, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Halloween – Animation « Frissons au musée ! » Samedi 31 octobre, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Pour célébrer Halloween, partez pour une exploration insolite. Entre indices et récits anciens, osez vous aventurer sur les traces du passé et laissez-vous surprendre par les secrets qu’il pourrait encore révéler.
Public famille -Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com
14h – Musée des Arts et Traditions Populaires

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
Animation Halloween en partenariat avec Quartier des Arts

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