Halloween – Animation « Frissons au musée ! », Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Halloween – Animation « Frissons au musée ! » Samedi 31 octobre, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Pour célébrer Halloween, partez pour une exploration insolite. Entre indices et récits anciens, osez vous aventurer sur les traces du passé et laissez-vous surprendre par les secrets qu’il pourrait encore révéler.

Public famille -Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com

14h – Musée des Arts et Traditions Populaires

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Animation Halloween en partenariat avec Quartier des Arts