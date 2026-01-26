Halloween au Château de Pompadour place du château Arnac-Pompadour
Halloween au Château de Pompadour
place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour Corrèze
Cette édition 2025 s’annonce dantesque une nouvelle création mapping, une déambulation démente où près de 150 figurants présenteront des décors sinistres, des costumes terrifiants et des histoires macabres. Un espace restauration et une discothèque endiablée agrémenteront cette expérience inoubliable, ouverte aux plus téméraires sur deux soirées !!
Attention, places limitées.
Thème 2026 A venir
Interdit aux enfants de moins de 12 ans.
Départ toutes les 15 minutes. .
place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr
