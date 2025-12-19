Halloween au Haras, Haras National de Cluny Cluny
Halloween au Haras, Haras National de Cluny Cluny samedi 31 octobre 2026.
Halloween au Haras
Haras National de Cluny 2, rue Porte des Prés Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Citrouilles et toiles d’araignées s’emparent du Haras … Enfilez vos costumes les plus effrayants pour participer à notre animation créée pour l’occasion !
Jeu accessible aussi bien pour les jeunes enquêteurs de 3 à 6 ans (non lecteurs) que pour les enquêteurs aguerris (lecteurs). .
Haras National de Cluny 2, rue Porte des Prés Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 accueil@ehnc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Halloween au Haras
L’événement Halloween au Haras Cluny a été mis à jour le 2025-12-19 par Mission Tourisme Département 71