Halloween au Haras, Haras National de Cluny Cluny

Halloween au Haras

Haras National de Cluny 2, rue Porte des Prés Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Citrouilles et toiles d’araignées s’emparent du Haras … Enfilez vos costumes les plus effrayants pour participer à notre animation créée pour l’occasion !

Jeu accessible aussi bien pour les jeunes enquêteurs de 3 à 6 ans (non lecteurs) que pour les enquêteurs aguerris (lecteurs). .

Haras National de Cluny 2, rue Porte des Prés Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 accueil@ehnc.fr

English : Halloween au Haras

