Halloween au Jardin Camifolia Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Halloween au Jardin Camifolia

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Le jardin se transforme en territoire enchanté pour célébrer Halloween lors d’un après-midi plein de mystères, spécialement imaginé pour les enfants. Sorcières, citrouilles et sortilèges seront au rendez-vous pour partager imaginaire et rires dans une ambiance ensorcelée et adaptée aux plus jeunes.

– A partir de 14h chasse au trésor dans le jardin C’est le retour de la sorcière Belladone ! Quelles surprises a-t-elle encore préparé au jardin ?

– 16 h Spectacle ‘Contes d’Halloween’ par la Cie D’où vient le vent (sur réservation à partir de 6 ans)

– 16h-18h Goûter-boum d’Halloween pour clôturer l’après-midi dans la joie et la bonne humeur ! Attention tout de même aux sortilèges !

Les déguisements sont bien sûr les bienvenus pour entrer pleinement dans la magie d’Halloween. .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

The garden is transformed into an enchanted land to celebrate Halloween with an afternoon full of mystery, specially designed for children. Witches, pumpkins and spells will be on hand to share their imaginations and laughter in an enchanted atmosphere suitable for the very young.

L’événement Halloween au Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges