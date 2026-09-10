Halloween au Jardin des Plantes, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Halloween au Jardin des Plantes Dimanche 25 octobre, 10h00, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T12:00:00+01:00

Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

À l’occasion d’Halloween, osez pénétrer dans les serres

du Jardin des Plantes transformées pour une visite

mystérieuse et frissonnante. Entre plantes étranges,

créatures inquiétantes et énigmes, vivez une aventure

immersive à partager en famille ou entre amis.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Parcours terrifiant dans les serres

AD