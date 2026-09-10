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Halloween au Jardin des Plantes, Jardin des plantes, Lille

dimanche 25 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille

Halloween au Jardin des Plantes, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sans réservation

Halloween au Jardin des Plantes Dimanche 25 octobre, 10h00, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T12:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

À l’occasion d’Halloween, osez pénétrer dans les serres
du Jardin des Plantes transformées pour une visite
mystérieuse et frissonnante. Entre plantes étranges,
créatures inquiétantes et énigmes, vivez une aventure
immersive à partager en famille ou entre amis.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Parcours terrifiant dans les serres

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