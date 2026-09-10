Halloween au Jardin des Plantes, Jardin des plantes, Lille
dimanche 25 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Halloween au Jardin des Plantes Dimanche 25 octobre, 10h00, 14h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T12:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00
À l’occasion d’Halloween, osez pénétrer dans les serres
du Jardin des Plantes transformées pour une visite
mystérieuse et frissonnante. Entre plantes étranges,
créatures inquiétantes et énigmes, vivez une aventure
immersive à partager en famille ou entre amis.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Parcours terrifiant dans les serres
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