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Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot

samedi 31 octobre 2026 · Musée de l'Homme et de l'Industrie · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Musée de l'Homme et de l'Industrie
Adresse
Château de la Verrerie
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

C’est Halloween au musée de l’Homme et de l’Industrie! Venez aider Patidou à passer son brevet de sorcière: potions, recettes magiques… un véritable banquet de sorcière vous attend !
Tout public.
Salle à manger du château de la verrerie.
Réservation obligatoire au 03 85 73 92 00.   .

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00  ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire

L’événement Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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