Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot
samedi 31 octobre 2026 · Musée de l'Homme et de l'Industrie · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
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Tout public.
Salle à manger du château de la verrerie.
Réservation obligatoire au 03 85 73 92 00. .
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire
L’événement Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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