Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot

samedi 31 octobre 2026 · Musée de l'Homme et de l'Industrie · Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

C’est Halloween au musée de l’Homme et de l’Industrie! Venez aider Patidou à passer son brevet de sorcière: potions, recettes magiques… un véritable banquet de sorcière vous attend !

Tout public.

Salle à manger du château de la verrerie.

Réservation obligatoire au 03 85 73 92 00. .

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire

L’événement Halloween au musée de l’Homme et de l’Industire Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)