Informations pratiques

Cusset

Halloween • Cusset

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 23:59:00

Date(s) :

2026-10-31

Dans un décor entièrement revisité, peuplé de créatures plus terrifiantes les unes que les autres, cette nouvelle édition d’Halloween à Cusset promet son lot de frissons… et de rires inquiétants.

.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set in a completely revamped setting, filled with creatures each more terrifying than the last, this new edition of Halloween in Cusset promises plenty of thrills… and some unsettling laughter.

L’événement Halloween • Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations