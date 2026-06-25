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AGENDA · Cusset

Halloween • Cusset Cusset

samedi 31 octobre 2026 · Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Halloween • Cusset

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00

Date(s) :
2026-10-31

Dans un décor entièrement revisité, peuplé de créatures plus terrifiantes les unes que les autres, cette nouvelle édition d’Halloween à Cusset promet son lot de frissons… et de rires inquiétants.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00  communication@ville-cusset.fr

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English :

Set in a completely revamped setting, filled with creatures each more terrifying than the last, this new edition of Halloween in Cusset promises plenty of thrills… and some unsettling laughter.

L’événement Halloween • Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations

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