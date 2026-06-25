Halloween • Cusset Cusset
samedi 31 octobre 2026 · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Halloween • Cusset
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00
Date(s) :
2026-10-31
Dans un décor entièrement revisité, peuplé de créatures plus terrifiantes les unes que les autres, cette nouvelle édition d’Halloween à Cusset promet son lot de frissons… et de rires inquiétants.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
Set in a completely revamped setting, filled with creatures each more terrifying than the last, this new edition of Halloween in Cusset promises plenty of thrills… and some unsettling laughter.
L’événement Halloween • Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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