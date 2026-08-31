Informations pratiques

Rochechouart

Halloween La légende de Black John Savage

Centre ville Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Plongez dans une aventure pirate fantastique à Rochechouart avec “La Légende de Black John Savage” !

De 14h à 18h, le centre-ville devient un véritable territoire des Caraïbes où les enfants, dès 4 ans, partiront sur les traces du célèbre pirate fantôme.

Votre mission reconstituer son histoire oubliée, découvrir les secrets de sa légende et relever les défis laissés par son esprit errant.

Animations, spectacles, friandises, goûter et surprises vous attendent dans une ambiance mystérieuse et festive digne des plus grandes aventures maritimes.

Déguisements vivement conseillés pour embarquer dans l’univers des pirates avec style !

Organisé par l’association Légendes & Sortilèges, ce grand jeu immersif promet un après-midi inoubliable pour les petits corsaires.

Une aventure familiale originale à ne pas manquer !

Réservation obligatoire par téléphone ou billetterie en ligne. .

Centre ville Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 15 10 contact@legendes-et-sortileges.org

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English : Halloween La légende de Black John Savage

L’événement Halloween La légende de Black John Savage Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin