Scène ouverte Folk Galerie Rue des Combes Rochechouart
vendredi 4 septembre 2026 · Rue des Combes · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Scène ouverte Folk Galerie
Rue des Combes Pôle Socio-Culturel Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04 22:45:00
Date(s) :
2026-09-04
L’association Folk Galerie à Rochechouart vous invite à venir chanter, jouer ou écouter différents artistes, des compositions originales comme des reprises, le tout dans une ambiance conviviale. Il vous ouvre la scène pour vous, musiciens qui souhaitaient intervenir, pour tous les styles musicaux joués et interprétés acoustiquement. Inscription obligatoire pour les musiciens qui souhaitent intervenir. .
Rue des Combes Pôle Socio-Culturel Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 40 00 24
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English : Scène ouverte Folk Galerie
L’événement Scène ouverte Folk Galerie Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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