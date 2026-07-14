Portes Ouvertes à l’école Hubert Reeves Rochechouart
samedi 5 septembre 2026 · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Portes Ouvertes à l’école Hubert Reeves
2 Rue Pasteur Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Après plusieurs mois de travaux, la première phase de réhabilitation du groupe scolaire Hubert Reeves arrive à son terme ! La Ville de Rochechouart vous invite à découvrir le site des Tilleuls transformé et à apprécier son nouvel écrin. Venez pousser les portes, parcourir les espaces rénovés et découvrir ce nouveau lieu de vie dédié aux enfants et à la communauté scolaire. Une belle occasion de mesurer le chemin parcouru et de découvrir les aménagements réalisés. Curieux, habitants, familles ou simplement intéressés la visite est ouverte à tous. Venez partager ce moment convivial et découvrir le nouveau visage du groupe scolaire Hubert Reeves ! .
2 Rue Pasteur Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80 mairie@rochechouart.com
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English : Portes Ouvertes à l’école Hubert Reeves
L’événement Portes Ouvertes à l’école Hubert Reeves Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-21 par Terres de Limousin
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