Jeu libre et café des parents Square Marcel Pagnol Rochechouart
mercredi 2 septembre 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Jeu libre et café des parents
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 09:30:00
fin : 2026-09-02 12:00:00
Date(s) :
2026-09-02
L’espace Familles de Rochechouart vous propose une matinée jeu libre et café des parents . Le jeu libre est important pour que l’enfant s’approprie, invente et organise son jeu autour de ses propres centres d’intérêts. Pour vous, parents, profitez de cet instant convivial pour échanger sur vos expériences de parents. .
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu libre et café des parents
L’événement Jeu libre et café des parents Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)
- Découverte géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre Maison de la Réserve Rochechouart 4 août 2026
- Atelier initiation Flip Book Place du château Rochechouart 5 août 2026
- Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart 5 août 2026
- Soirée observation astronomique Rochechouart 5 août 2026
- Marché de nuit Rochechouart 8 août 2026