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Jeu libre et café des parents Square Marcel Pagnol Rochechouart

mercredi 2 septembre 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart

Jeu libre et café des parents Square Marcel Pagnol Rochechouart

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Square Marcel Pagnol
Adresse
Espace Familles
Ville
87600 Rochechouart
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Rochechouart

Jeu libre et café des parents

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 09:30:00
fin : 2026-09-02 12:00:00

Date(s) :
2026-09-02

L’espace Familles de Rochechouart vous propose une matinée jeu libre et café des parents . Le jeu libre est important pour que l’enfant s’approprie, invente et organise son jeu autour de ses propres centres d’intérêts. Pour vous, parents, profitez de cet instant convivial pour échanger sur vos expériences de parents.   .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80  rpe@rochechouart.com

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English : Jeu libre et café des parents

L’événement Jeu libre et café des parents Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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