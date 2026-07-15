Informations pratiques

Rochechouart

Les 10 km ROC ATLHE

Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Prêts à relever le défi ?

Les 10 km Vayres / Rochechouart vous attend pour une course 100% route, inscrite au Challenge CDR 87 !

Dans une ambiance sportive et conviviale, rejoignez des coureurs passionnés pour parcourir ce tracé dynamique reliant Vayres à Rochechouart. Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simplement en quête d’un beau challenge personnel, ce rendez-vous est fait pour vous.

Au programme

Un parcours rapide et accessible sur route, idéal pour se dépasser.

L’occasion de vivre une expérience sportive partagée, entre encouragements, bonne humeur et esprit d’équipe.

Un événement organisé par le ROC Athlé, garant d’une belle journée rythmée par l’énergie du sport.

Notez la date, enfilez vos baskets, et venez vibrer au cœur du Pays de Rochechouart ! .

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les 10 km ROC ATLHE

L’événement Les 10 km ROC ATLHE Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin