HALLOWEEN Seysses
samedi 31 octobre 2026 · Seysses
Informations pratiques
Seysses
HALLOWEEN
CENTRE VILLE DE SEYSSES Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Le Comité Festif Seyssois vous invite à une déambulation dans les rues de Seysses à l’occasion d’Halloween.
Des animations seront proposées. .
CENTRE VILLE DE SEYSSES Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr
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English :
The Seyssois Festival Committee invites you to a parade through the streets of Seysses to celebrate Halloween.
L’événement HALLOWEEN Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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