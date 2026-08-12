Informations pratiques

Seysses

HALLOWEEN

CENTRE VILLE DE SEYSSES Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le Comité Festif Seyssois vous invite à une déambulation dans les rues de Seysses à l’occasion d’Halloween.

Des animations seront proposées. .

CENTRE VILLE DE SEYSSES Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr

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English :

The Seyssois Festival Committee invites you to a parade through the streets of Seysses to celebrate Halloween.

L’événement HALLOWEEN Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE