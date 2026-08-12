Informations pratiques

Seysses

MARCHÉ NOCTURNE ÉTÉ INDIEN

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Le marché nocturne de Seysses est de retour !

Rendez-vous le vendredi 11 septembre 2026 de 18 h à 23 h au parc de la Bourdette, pour un marché sur le thème Été Indien Ambiance Bohème & Conviviale !

Au programme stands d’exposants, espace de restauration avec de nombreux food trucks, concert, animation pour les enfants… Une belle soirée à découvrir en famille ou entre amis !

Le stand des élus sera également présent toute la soirée pour échanger avec eux !

Exceptionnellement, un feu d’artifice se tiendra à 22h45 au stade Savignol !

Cet évènement et toutes les animations vous sont offerts par la mairie.

Parking à proximité (écoles Paul Langevin).

Entrée gratuite. .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr

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English :

The Seysses night market is back!

L’événement MARCHÉ NOCTURNE ÉTÉ INDIEN Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE