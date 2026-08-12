MARCHÉ NOCTURNE ÉTÉ INDIEN Seysses
vendredi 11 septembre 2026 · Seysses
Informations pratiques
Seysses
MARCHÉ NOCTURNE ÉTÉ INDIEN
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Le marché nocturne de Seysses est de retour !
Rendez-vous le vendredi 11 septembre 2026 de 18 h à 23 h au parc de la Bourdette, pour un marché sur le thème Été Indien Ambiance Bohème & Conviviale !
Au programme stands d’exposants, espace de restauration avec de nombreux food trucks, concert, animation pour les enfants… Une belle soirée à découvrir en famille ou entre amis !
Le stand des élus sera également présent toute la soirée pour échanger avec eux !
Exceptionnellement, un feu d’artifice se tiendra à 22h45 au stade Savignol !
Cet évènement et toutes les animations vous sont offerts par la mairie.
Parking à proximité (écoles Paul Langevin).
Entrée gratuite. .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr
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English :
The Seysses night market is back!
L’événement MARCHÉ NOCTURNE ÉTÉ INDIEN Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Seysses (Haute-Garonne)
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